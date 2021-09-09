Мужа инстаграм-блогера Кристины Журавлевой, признавшегося в ее убийстве, приговорили к восьми годам колонии

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Районный суд в городе Сысерть Свердловской области приговорил к восьми годам колонии строгого режима местного жителя Дмитрия Журавлева, обвиненного в убийстве своей 28-летней супруги, инстаграм-блогера Кристины Журавлевой.

Суд признал его виновным по части 1 статьи 105 УК, предусматривающей от шести до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, Журавлев убил жену в начале апреля после бытовой ссоры в частном доме, который они вместе снимали в Сысертском районе. Через несколько дней он спрятал тело убитой в лесу. Позже труп обнаружил случайный водитель.

В конце апреля Журавлев сам подал заявление в полицию о пропаже супруги, но вскоре был задержан по подозрению в ее убийстве и дал признательные показания.

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