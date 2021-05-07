В лесу под Екатеринбургом нашли тело инстаграм-блогера Кристины Журавлевой. Спустя неделю в убийстве признался ее муж

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Кристина Журавлева с мужем Дмитрием Страница Кристины Журавлевой в Instagram

В середине апреля в лесу под Екатеринбургом нашли тело молодой женщины — как позже установило следствие, погибшей оказалась известная в регионе инстаграм-блогер Кристина Журавлева. 7 мая стало известно, что в убийстве сознался ее муж, фотографии с которым Журавлева регулярно выкладывала в инстаграме.

Кристине Журавлевой было 28 лет, на ее инстаграм подписаны 57,6 тысяч человек. В блоге девушка публиковала фотографии себя, событий из своей жизни, а также своего дома. На многих фото вместе с ней присутствовал ее муж Дмитрий. В комментариях к ним Журавлева писала о том, что любит мужа и счастлива с ним.

Пара поженилась в 2015 году. В последние три года они жили в небольшом коттедже, который сами построили в одном из пригородов Екатеринбурга. Процесс его обустройства также фиксировался в инстаграме. Родственники рассказывали, что пара жила замкнуто, и по большей части муж и жена общались только друг с другом. По словам матери Дмитрия, сам он «не хотел ни с кем общаться, кроме Кристины».

Семья испытывала финансовые проблемы. Как пишет издание «Екатеринбург онлайн», в 2019 году Журавлева была признана банкротом из-за многочисленных просрочек по кредитам на общую сумму почти 650 тысяч рублей. Дмитрий, как заявили изданию знакомые семьи, в последнее время нигде не работал, Кристина зарабатывала на своем блоге.

Журавлева пропала в начале апреля — последний пост в ее инстаграме опубликован 3 числа. Как пишет «Екатеринбург онлайн», никто из родственников не обращался в полицию или поисковые отряды, поэтому долгое время ее пропажу никто не замечал. Через несколько дней друзья Журавлевой, удивленные ее долгим отсутствием в соцсетях, дозвонились до ее мужа, однако тот сказал, что жена от него ушла и не хочет, чтобы ее искали.

16 апреля в лесу неподалеку от одной из трасс под Екатеринбургом водитель легкового автомобиля случайно обнаружил тело неизвестной женщины и обратился в полицию. Так как схожих по приметам людей в розыске не значилось, опознание заняло почти две недели, и только 29 апреля полиция установила, что погибшая — это Кристина Журавлева. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

После этого Дмитрия задержали: он стал основным подозреваемым по делу. 7 мая он написал явку с повинной, в которой сознался в убийстве на почве семейных конфликтов. Как рассказал источник «Екатеринбург онлайн», Журавлев заявил, что пошел на преступление из-за скандалов, которые устраивала его жена. После очередной ссоры мужчина задушил ее, а спустя четыре дня, в ночь на 9 апреля спрятал тело в лесу, пишет издание со ссылкой на данные следствия.

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Григорий Левченко