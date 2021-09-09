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В Кремле считают «кощунственными измышлениями» появившиеся в СМИ версии об обстоятельствах гибели главы МЧС Евгения Зиничева. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Это все было рассказано вчера. И никаких там версий нет. Есть одна реальная версия. Все остальное — это просто уже такие достаточно кощунственные, не соответствующие действительности измышления.

Согласно официальному сообщению МЧС, 55-летний Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время межведомственных учений в Норильске, спасая режиссера Александра Мельника. Министр прыгнул в воду за сорвавшимся с обрыва кинематографистом и разбился о камень, рассказывала главред RT Маргарита Симоньян.

Позже в СМИ появлялись сообщения, что Зиничев и Мельник погибли не во время учений, а при посещении водопада на плато Путорана в 120 километрах от Норильска. Источник издания Readovka утверждал, что не министр пытался спасти режиссера, а наоборот — Зиничев поскользнулся, подойдя к краю водопада. По сведениям «Новой газеты», мужчины одновременно упали с высоты 7–8-этажного дома.

Прощание с Зиничевым состоится 10 сентября в Москве, похоронят министра в Петербурге. Президент РФ подписал указ о присвоении Евгению Зиничеву звания Героя России посмертно. Владимир Путин также намерен посетить церемонию прощания с министром.