Вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым погиб режиссер Александр Мельник

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Глава МЧС Евгений Зиничев погиб на межведомственных учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Александр Мельник Василий Шапошников / Коммерсантъ

Мельник прибыл на учения в Норильск для выбора места съемок документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути, пояснили в ведомстве. Он погиб вместе с министром.

Ранее РБК и главред RT Маргарита Симоньян сообщали, что Зиничев пытался спасти оператора, который поскользнулся на краю обрыва и сорвался в воду. По словам Симоньян, министр «рванул в воду и разбился о выступавший камень».

Александр Мельник — член гильдии кинорежиссеров России. Он снял два полнометражных художественных фильма — «Новая Земля» (2008) с Константином Лавроненко и Ингеборгой Дапкунайте и «Территория» (2015), где снялись Лавроненко и Егор Бероев.

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