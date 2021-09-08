Вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым погиб режиссер Александр Мельник
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Глава МЧС Евгений Зиничев погиб на межведомственных учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства.
Мельник прибыл на учения в Норильск для выбора места съемок документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути, пояснили в ведомстве. Он погиб вместе с министром.
Ранее РБК и главред RT Маргарита Симоньян сообщали, что Зиничев пытался спасти оператора, который поскользнулся на краю обрыва и сорвался в воду. По словам Симоньян, министр «рванул в воду и разбился о выступавший камень».
Александр Мельник — член гильдии кинорежиссеров России. Он снял два полнометражных художественных фильма — «Новая Земля» (2008) с Константином Лавроненко и Ингеборгой Дапкунайте и «Территория» (2015), где снялись Лавроненко и Егор Бероев.