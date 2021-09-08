В Москве журналисты вышли на пикеты против признания СМИ «иноагентами». На акции задержали трех человек

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

В Москве начались задержания во время одиночных пикетов журналистов, выступающих против признания российских независимых СМИ «иностранными агентами». Об этом сообщает издание Sota.

Полиция задержала трех журналисток — , и Полину Ужвак.

Задержанных журналисток повезут в ОВД «Якиманка», пишет «ОВД-Инфо».

Обновлено. На журналисток составляют протоколы о нарушении правил проведения митингов (часть 5 статьи 20.2 КоАП). Им грозит до 20 тысяч рублей штрафа или до 40 часов обязательных работ, пишут «Важные истории».

8 сентября, в Международный день солидарности журналистов, десятки российских СМИ присоединились к акции против закона об «иноагентах» под слоганом «Нет иноагентов, есть журналисты». В ней участвует в том числе «Медуза».

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