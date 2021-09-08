В Москве журналисты вышли на пикеты против признания СМИ «иноагентами». На акции задержали трех человек
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
В Москве начались задержания во время одиночных пикетов журналистов, выступающих против признания российских независимых СМИ «иностранными агентами». Об этом сообщает издание Sota.
Полиция задержала трех журналисток «Важных историй» — Алесю Мароховскую, Ирину Долинину и Полину Ужвак.
Задержанных журналисток повезут в ОВД «Якиманка», пишет «ОВД-Инфо».
Обновлено. На журналисток составляют протоколы о нарушении правил проведения митингов (часть 5 статьи 20.2 КоАП). Им грозит до 20 тысяч рублей штрафа или до 40 часов обязательных работ, пишут «Важные истории».
8 сентября, в Международный день солидарности журналистов, десятки российских СМИ присоединились к акции против закона об «иноагентах» под слоганом «Нет иноагентов, есть журналисты». В ней участвует в том числе «Медуза».