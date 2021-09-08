Суд взыскал с бывшего министра Михаила Абызова и Альфа-банка 126 миллионов долларов по иску Генпрокуратуры

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Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры, которая требовала взыскать с бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова и Альфа-банка 126,5 миллиона долларов в доход государства. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

С Альфа-банка суд взыскал 104,5 миллиона долларов, с Абызова — 22 миллиона долларов.

Об иске Генпрокуратуры в августе сообщил «Коммерсант». По версии ведомства, Абызов разместил в Альфа-банке 126,5 миллиона долларов, полученных коррупционным путем. Эти деньги он вложил в блокчейн-платформу TON мессенджера Telegram и перевел в Альфа-банк, когда проект закрылся.

Часть денег — 104,5 миллиона долларов — банк обратил в свою собственность. Как предположил «Коммерсант», это было сделано в счет долгов принадлежавшей Абызову компании Е4. Еще часть — 22 миллиона долларов — Абызов направил на счета подконтрольных ему лиц, считала Генпрокуратура.

В суде Абызов и его адвокат настаивали, что эти лица не имеют к бывшему министру никакого отношения, пишет РБК. В Альфа-банке изданию заявили, что не понимают, «в чем состоит суть претензий». И Абызов, и банк намерены обжаловать судебное решение.

Михаил Абызов занимал должность министра по делам Открытого правительства с мая 2012-го по май 2018 года. Его задержали в 2019 году по делу об экономических преступлениях.

В 2020 году суд по иску Генпрокуратуры взыскал с Абызова 32 миллиарда рублей. Ведомство заявило, что Абызов незаконно заработал их, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра.

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