Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб в ходе учений в Норильске, сообщает пресс-служба ведомства.

С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев.

Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Зиничеву было 55 лет.

Новость дополняется.

Евгений Зиничев возглавлял МЧС с 2018 года.

Зиничев на протяжении многих лет работал в личной охране Владимира Путина.

В 2016 году Зиничев в статусе исполняющего обязанности на протяжении двух месяцев возглавлял Калининградскую область.

Читайте также

Самый секретный губернатор России Что стоит за назначением охранника Путина руководителем Калиниградской области

Читайте также

Самый секретный губернатор России Что стоит за назначением охранника Путина руководителем Калиниградской области