Погиб глава МЧС Евгений Зиничев
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Глава МЧС Евгений Зиничев погиб в ходе учений в Норильске, сообщает пресс-служба ведомства.
С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев.
Зиничеву было 55 лет.
Новость дополняется.
Евгений Зиничев возглавлял МЧС с 2018 года.
Зиничев на протяжении многих лет работал в личной охране Владимира Путина.
В 2016 году Зиничев в статусе исполняющего обязанности на протяжении двух месяцев возглавлял Калининградскую область.