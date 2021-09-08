Лукашенко предложит белорусскому парламенту отменить соглашение о реадмиссии с ЕС

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Александр Лукашенко решил внести в нижнюю палату белорусского парламента законопроект, приостанавливающий соглашение о реадмиссии между Беларусью и Евросоюзом. Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко.

Соглашением определяется механизм передачи, принятия и возврата лиц, нарушивших условия въезда, пребывания и проживания. В ближайшее время соответствующие обязательства нашей страны будут «заморожены».

Законопроект о приостановке соглашения подготовлен в рамках ответных мер на «недружественные действия» Евросоюза, отметила пресс-служба Лукашенко.

Беларусь и ЕС подписали соглашение о реадмиссии в 2020 году. Согласно ему, Беларусь обязана принимать назад собственных граждан или граждан третьих стран (если они имеют связь с Беларусью, например, получили там визу или вид на жительство), которые подлежат депортации из Евросоюза. Аналогичные обязательства распространялись и на страны ЕС.

В июне 2021 года МИД Беларуси заявил, что начинает процедуру приостановки соглашения о реадмиссии с ЕС. Это произошло вскоре после того, как Евросоюз ввел против Минска секторальные санкции из-за , а также на фоне кризиса в Литве, спровоцированного потоком нелегальных мигрантов с территории Беларуси.

По мере развития миграционного кризиса Литва начала отправлять иностранцев, задержанных после пересечения белорусско-литовской границы, назад в Беларусь. Также их отказывались принимать Латвия и Польша, которые вслед за Литвой столкнулись с увеличением потока нелегальной миграции с белорусской территории.

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