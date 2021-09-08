Биохакера Сергея Фаге заподозрили в хищении наркотических средств. Он арестован на 30 суток

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Предприниматель Сергей Фаге, известный своим манифестом о биохакинге, в конце августа был задержан в московском аэропорту Домодедово.

Об этом рассказали «Медузе» в пресс-службе Домодедовского районного суда. Фаге отправили под стражу в рамках дела о «хищении либо вымогательстве наркотических средств или психотропных веществ» (статья 229 УК РФ).

Суд 27 августа санкционировал его арест на 30 суток. Подробности уголовного дела в суде раскрывать не стали.

На сайте Домодедовской таможни 26 августа было опубликовано сообщение «о попытке пресечения незаконного ввоза» ЛСД и амфетамина. В новости не раскрывается личность пытавшегося провезти запрещенные вещества, говорится лишь о гражданине Украины, прибывшем из Швейцарии по личным делам. Наркотики были найдены в рюкзаке. Речь в этом сообщении шла о Фаге, рассказал «Медузе» знакомый предпринимателя.

Сергей Фаге — IT-инвестор, сооснователь сервиса бронирования Ostrovok.ru, приложения для создания эмодзи Mirror AI. Широкую известность Фаге получил, рассказав о практиках биохакинга — попытках улучшить состояние здоровья, в том числе за счет большого количества приема БАДов и лекарств.

В 2017 году Фаге написал для vc.ru статью о том, что занимается «биохакингом тела и разума с помощью логики и научного подхода», для чего «оптимизировал сон, питание и тренировки, прошел через тысячи тестов, принял десятки разных препаратов и сотни добавок […] и потратил на всё это примерно двести тысяч долларов». В интервью журналу Tatler Фаге говорил, что в 80 лет у него «будет тело 20-летнего парня и постель, полная 20-летних девушек».

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