Все говорят про какой-то биохакинг. Это и правда поможет мне стать умнее и меньше болеть?

Научных доказательств эффективности биохакинга нет. Более того, врачи опасаются, что эта практика может быть небезопасной. В первую очередь эти опасения касаются взаимодействия препаратов и эффекта от их длительного применения. Когда человеку назначают много лекарств, это называется полипрагмазия. Каждый препарат сам по себе может привести к нежелательным реакциям. Когда лекарств несколько, этот риск для каждого препарата увеличивается, потому что становится больше взаимодействий между лекарствами. БАДы также нельзя назвать безобидными средствами: они могут приводить к побочным эффектам и плохо взаимодействовать с лекарствами.

Кроме того, нужно понимать, что лекарства исходно предназначены для больных людей, а не для здоровых. И когда новый препарат проверяют в клинических исследованиях, в группы в основном отбирают именно больных. Поэтому в большинстве случаев мы не знаем, как в долгосрочной перспективе то или иное лекарство может повлиять на здорового человека. Бывают исключения вроде гормональных контрацептивов, но те, кто занимается биохакингом, обычно принимают не такие препараты.

Например, среди биохакеров популярен модафинил. Это лекарство назначают пациентам с избыточной сонливостью (при , и расстройстве, связанном с посменной работой). Модафинил позволяет улучшать когнитивные способности, делать человека более сконцентрированным и сообразительным, так что его нередко принимают студенты и сотрудники компаний, в которых очень большие нагрузки. При этом до сих пор нет крупных долгосрочных исследований, которые бы показали, как влияет прием этого лекарства на риск развития различных заболеваний.

Для некоторых средств эффект у здоровых людей все же изучен. Например, установлено, что прием поливитаминов и отдельных антиоксидантов не влияет на риск развития различных заболеваний.