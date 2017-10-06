Все говорят про какой-то биохакинг. Это и правда поможет мне стать умнее и меньше болеть?
1
Что случилось?
Предприниматель Сергей Фаге рассказал на сайте Medium и на vc.ru, как он улучшил свое здоровье с помощью так называемого биохакинга. Если вкратце, Фаге рассказывает о том, как он внимательно отслеживает самые разные показатели работы своего организма и старается их улучшить, следя за питанием, физическими нагрузками и принимая множество лекарств и БАДов. Предприниматель пишет, что сильно похудел, стал спокойнее, легче справляется со сложными задачами и вполне может прожить более 120 лет. Биохакинг стал очень популярным в Кремниевой долине. Мы решили рассказать о том, есть ли у такой практики доказательная база.
2
И как? Биохакинг и правда работает?
Научных доказательств эффективности биохакинга нет. Более того, врачи опасаются, что эта практика может быть небезопасной. В первую очередь эти опасения касаются взаимодействия препаратов и эффекта от их длительного применения. Когда человеку назначают много лекарств, это называется полипрагмазия. Каждый препарат сам по себе может привести к нежелательным реакциям. Когда лекарств несколько, этот риск для каждого препарата увеличивается, потому что становится больше взаимодействий между лекарствами. БАДы также нельзя назвать безобидными средствами: они могут приводить к побочным эффектам и плохо взаимодействовать с лекарствами.
Кроме того, нужно понимать, что лекарства исходно предназначены для больных людей, а не для здоровых. И когда новый препарат проверяют в клинических исследованиях, в группы в основном отбирают именно больных. Поэтому в большинстве случаев мы не знаем, как в долгосрочной перспективе то или иное лекарство может повлиять на здорового человека. Бывают исключения вроде гормональных контрацептивов, но те, кто занимается биохакингом, обычно принимают не такие препараты.
Например, среди биохакеров популярен модафинил. Это лекарство назначают пациентам с избыточной сонливостью (при нарколепсии, обструктивном апноэ сна и расстройстве, связанном с посменной работой). Модафинил позволяет улучшать когнитивные способности, делать человека более сконцентрированным и сообразительным, так что его нередко принимают студенты и сотрудники компаний, в которых очень большие нагрузки. При этом до сих пор нет крупных долгосрочных исследований, которые бы показали, как влияет прием этого лекарства на риск развития различных заболеваний.
Для некоторых средств эффект у здоровых людей все же изучен. Например, установлено, что прием поливитаминов и отдельных антиоксидантов не влияет на риск развития различных заболеваний.
3
Но следить за показателями — это ведь хорошо, да?
Не очень. Скажем так, сам по себе тщательный мониторинг показателей работы организма может и не принесет какого-то вреда, но и особого смысла в этом нет. Да, мы знаем, что при определенных болезнях тот или иной показатель ухудшается, но это совсем не означает, что в его росте или падении и заключается причина болезни. Грубо говоря, если при ветрянке вы отковыряете все корочки, болезнь от этого быстрее не пройдет.
Допустим, мы знаем, что при болезни А у пациентов уровень X в крови выше, чем у здоровых людей. Или больше каких-то бактерий в кишечнике. Или хуже какие-то показатели на всевозможных трекерах. Если мы изменяем это значение с помощью препаратов или диеты, значит ли это, что мы вылечим болезнь или продлим себе жизнь? Совсем нет. Например, при определенной форме аритмии антиаритмические препараты улучшают вид электрокардиограммы и качество жизни пациента, но такие люди умирают быстрее.
4
А как так?
К сожалению, мы очень мало знаем о работе организма, потому и проводятся исследования, в которых выясняется, как лекарство влияет на человека. Чтобы получить надежные данные, в хороших исследованиях смотрят на «жесткие» конечные точки (смертность, развитие заболевания, выздоровление), а не на «суррогатные» точки (уровень холестерина, глюкозы или C-реактивного белка). Исключения редки.
5
Про показатели ясно. А гены надо анализировать?
В редких случаях. Благодаря некоторым генетическим тестам можно узнать о том, в какой дозе некоторые препараты скорее помогут конкретному человеку и вызовут минимум нежелательных реакций, если вызовут вообще.
И еще можно узнать, есть ли у вас мутации в генах, которые могут вызвать у вашего ребенка какое-то заболевание, если у партнера или партнерши будет такая же мутация. Тогда это нужно учитывать при планировании беременности. В остальном данные куда сложнее интерпретировать.
Из-за рекламы компаний, проводящих такие исследования, можно подумать, что генетический тест расскажет о самом подходящем для человека рационе, о том виде спорта, где он точно добьется лучших результатов. Но это не так. Даже если полностью прочитать геном, практической пользы будет не очень много: у человека около 20 тысяч генов, в каждом из которых могут быть самые разные мутации, и интерпретировать все это мы еще плохо умеем.
6
То есть биохакинг бесполезен?
Так сказать нельзя: благодаря этому подходу люди стараются нормально высыпаться, занимаются спортом, берегут свое психическое здоровье и даже нередко правильно питаются. Все это имеет доказанную эффективность. Но во всем этом нет какого-то таинственного «биохакинга» — такой подход называется здоровым образом жизни, и вести его рекомендуют все врачи.