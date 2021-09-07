Избирком Петербурга отклонил жалобу Бориса Вишневского на появление в бюллетенях еще двух Борисов Вишневских

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Городская избирательная комиссия Петербурга отклонила две жалобы депутата Законодательного собрания города Бориса Вишневского на то, что в бюллетенях для голосования есть другие кандидаты с таким же именем и фамилией без указания их прежних данных.

Как сообщает ТАСС, в избиркоме заявили, что закон «О выборах депутатов Государственной думы» позволяет указать прежние данные «только в том случае, если имеется полное совпадение фамилии, имени и отчества».

Борис Лазаревич Вишневский жаловался на то, что в бюллетене на выборах в Госдуму помимо него указан кандидат с такими же именем и фамилией, но с другим отчеством — Иванович, а в бюллетене на выборах в Заксобрание Петербурга — еще два кандидата с такими же именами и фамилией, но с отчествами Иванович и Геннадьевич.

Ранее сообщалось, что два Бориса Вишневских с отчествами Иванович и Геннадьевич подали в избирательную комиссию фотографии, которые используют на предвыборных плакатах. На них они выглядят также как и Борис Лазаревич Вишневский. Рабочая группа горизбиркома рекомендовала указать на плакате прежние фамилии кандидатов, «что было сделано», сообщил член комиссии Олег Зацепа.

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова, комментируя выдвижение на выборы двойников Бориса Вишневского, назвала это «издевательством», «безобразием» и «позорищем». Она пообещала подготовить предложения по изменению законодательства, «чтобы подобных позорных случаев просто не было».

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