ФСБ обвинила разведку Украины в подрыве газопровода в Крыму. По делу задержан замглавы «Меджлиса крымскотатарского народа»

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ФСБ России объявила о задержании и аресте троих жителей Крыма, которых подозревают в диверсии, организованной украинской разведкой. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ. По версии спецслужбы, задержанные причастны к подрыву газопровода в крымском селе , совершенному 23 августа.

Среди задержанных — зампредседателя Нариман Джелялов, который, по данным ФСБ, выступил как посредник, а также Асан и Азиз Ахтемовы, которых в ведомстве назвали исполнителями взрыва. ФСБ распространила видео с фрагментами допросов Асана и Азиза Ахтемовых, которые дали признательные показания.

По версии ФСБ, по требованию одного из руководителей меджлиса в июне исполнители ездили в Украину, где сотрудники военной разведки обучили их взрывному делу. «За совершение диверсии военная разведка Украины обещала им денежное вознаграждение около 2000 долларов», — заявили в ФСБ. Взрывное устройство попало в Крым в июле, а сам взрыв, по данным спецслужбы, планировали приурочить ко дню независимости Украины — 24 августа.

Первоначально по делу о взрыве газопровода задержали пятерых жителей Крыма: помимо уже упомянутых троих людей СМИ писали о задержании Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова. 4 сентября возле здания ФСБ в Симферополе прошла акция протеста, собравшая около 60 крымских татар — активистов и родственников задержанных. Они потребовали сообщить информацию об их близких. Полиция задержала почти всех участников акции.

6 сентября Киевский суд Симферополя сообщил, что Джелялова и Ахтемовых заключили под стражу по делу о диверсии, а Одаманову и Усеинову назначили 15 и 14 суток административного ареста по статье о неповиновении полиции.

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