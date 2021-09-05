В Симферополе у здания ФСБ задержали почти 50 крымских татар. Они пришли туда, чтобы узнать о судьбе родственников, которых задержали накануне

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Задержания у здания ФСБ. Симферополь, 4 сентября 2021 Крымская солидарность

В Симферополе 4 сентября полиция задержала несколько десятков крымских татар, собравшихся у здания ФСБ, чтобы узнать о судьбе пятерых человек, которые ранее были задержаны в рамках уголовного дела о повреждении газопровода.

Газопровод в селе Перевальное, которое находится между Симферополем и Ялтой, был поврежден в конце августа. Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества из хулиганских побуждений (часть 2 статьи 167 УК РФ), предусматривающей до пяти лет лишения свободы. Подробностей инцидента власти не приводили, МВД лишь говорило о «механическом повреждении газовой трубы вследствие противоправных действий неустановленных лиц». Отключения газа при этом не произошло.

3 сентября в рамках дела были проведены обыски дома у заместителя председателя «Меджлиса крымскотатарского народа» (организация признана в России экстремистской и запрещена судом) Наримана Джелялова, после чего его посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Параллельно с этим по другим адресам задержали еще четырех крымских татар. Как позже стало известно, Джелянова доставили в здание управления ФСБ по Крыму.

Вечером 4 сентября к зданию ФСБ вышли около 60 человек — активистов и родственников задержанных, они требовали предоставить им информацию о судьбе их близких. Вскоре после этого к зданию подъехали машины Росгвардии и ОМОНа и начались массовые задержания. Всего были задержаны 46 человек, среди них было двое журналистов, как минимум одного человека при задержании избили. Через несколько часов всех задержанных отпустили, на некоторых из них составили протоколы по статье о нарушении антиковидных ограничений (20.6.1 КоАП РФ).

Задержания у здания ФСБ. Симферополь, 4 сентября 2021 Крымская солидарность

Задержания у здания ФСБ. Симферополь, 4 сентября 2021 Крымская солидарность

Активисты и родственники задержанных у отдела полиции «Железнодорожный». Симферополь, 4 сентября 2021 Крымская солидарность

Днем 5 сентября адвокат Лилия Гемеджи сообщила, что на одного из пятерых задержанных 3 сентября, предпринимателя Эльдара Одаманова, составили протокол о неповиновении полиции. По ее словам, вечером 4 сентября его адвокатам позвонили с неизвестного номера и сообщили, что Одаманов находится в отделе полиции в аэропорту, где ожидает заседания суда. Сам бизнесмен позже рассказал адвокату, что около суток его держали с мешком на голове и не давали ни с кем связаться.

Еще двух задержанных братьев Азиза и Асана Ахтемовых, как заявила Гемеджи, в связи со взрывом на газопроводе подозревают в совершении диверсии (часть 1 статьи 281 УК РФ), их вынудили отказаться от защитников по соглашению, где они находятся сейчас, Гемеджи не уточнила.

Задержание Джелялова и других активистов осудили в МИД Украины. Президент страны Владимир Зеленский в твиттере выразил мнение, что оно связано с недавним проведением в Киеве саммита «Крымская платформа».

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