Эрмитаж продал картину Леонардо да Винчи в виде NFT за 150 тысяч долларов

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Цифровая копия картины Леонардо да Винчи «Мадонна Литта» из коллекции Эрмитажа была продана на -аукционе за 150 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные криптобиржи Binance, на базе которой проходил аукцион.

Помимо работы да Винчи, Эрмитаж выставил на торги цифровые копии картин «Юдифь» Джорджоне, «Куст сирени» Винсента Ван Гога, «Композиция VI» Василия Кандинского, «Уголок сада в Монжероне» Клода Моне. Все копии были подписаны директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским.

NFT-аукцион длился неделю. Стартовая цена каждого токена составляла 10 тысяч долларов, продажа велась в BUSD. Это криптобиржи Binance, привязанный к доллару США в соотношении 1:1.

Картину да Винчи купил за 150,5 тысячи долларов пользователь Binance с ником «Anonymous_8zz0». Работа Джорждоне была приобретена за 65 тысяч долларов, Ван Гога — за 75 тысяч, Кандинского — за 80 тысяч, Моне — за 74 тысячи. В сумме Эрмитаж выручил за счет аукциона 444,5 тысячи долларов.

Все вырученные средства получит Эрмитаж, пишет «Интерфакс». Ранее директор музея говорил, что не рассматривает аукцион как способ заработка. «Мы не собираемся решать с помощью токенов финансовые вопросы, у нас нет рыночных ожиданий, связанных с их выпуском. Мы хотим посмотреть, как эта форма будет восприниматься», — говорил Пиотровский.

О том, что Эрмитаж договорился с криптобиржей Binance о продаже ограниченной серии NFT с цифровыми копиями картин из своей коллекции, стало известно в конце июля.

В августе музей обвинил фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна в незаконной продаже NFT с изображениями, сделанными в Эрмитаже во время съемок клипа на песню «Любимый город». Позднее музей договорился с Линдеманном об использовании этих изображений.

Что такое NFT

Все вокруг обсуждают NFT — а кто-то даже на нем зарабатывает (пока мы опять сидим на диване). Что это такое и как устроено? И можно ли там продать какое-то свое творение?

Что такое NFT

Все вокруг обсуждают NFT — а кто-то даже на нем зарабатывает (пока мы опять сидим на диване). Что это такое и как устроено? И можно ли там продать какое-то свое творение?

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