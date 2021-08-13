Эрмитаж обвинил фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна в незаконной продаже NFT с изображениями музея

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Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн незаконно выпустил в продажу серию с цифровыми изображениями, сделанными во время съемок в Эрмитаже. Музей рассказал об этом в своем телеграм-канале.

Изображения, используемые для NFT, были сделаны в Эрмитаже в мае 2021 года, во время съемок клипа на песню Линдеманна «Любимый город».

Использование изображений предметов из собрания и интерьеров музея в коллекции токенов, еще и с указанием «Hermitage Edition», не было и не могло быть согласовано с музеем. Предостережение о нарушении лицензионной политики музея… не получило отклика — и нелегальные токены выгружены на маркетплейс.

Эрмитаж подчеркнул, что Линдеманн подписал с музеем договор, в котором указано, что изображения, сделанные в Эрмитаже во время съемок клипа, можно использовать только в самом клипе.

Серия из пяти изображений Линдеманна в Эрмитаже в виде NFT продается по цене от 199 евро до 10 тысяч евро за токен.

В конце июля стало известно, что Эрмитаж договорился с криптобиржей Binance о выпуске ограниченной серии NFT с цифровыми копиями картин из своей коллекции, среди которых будут полотна Леонардо да Винчи, Винсента Ван Гога и Василия Кандинского.

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