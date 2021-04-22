Тилль Линдеманн из Rammstein на русском спел «Любимый город» Марка Бернеса. V dalyokii kra-a-ai tovarisch uleta-a-aet! 

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил кавер на песню «Любимый город» из советского фильма «Истребители», в котором ее исполнял Марк Бернес. Линдеманн с акцентом поет на русском о родных ветрах, синей дымке, товарищах и любимом городе, который может спать спокойно.

Till Lindemann — Topic

Кавер на «Любимый город» вошел в саундтрек новой военной картины Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова «Девятаев», в конце апреля выйдет клип. Главный герой фильма — советский летчик-истребитель Михаил Девятаев, сбежавший из концлагеря на угнанном бомбардировщике.

В интервью «Комсомольской правде» Бекмамбетов рассказал, что Линдеманн сам пришел к нему с предложением исполнить эту песню и снять на нее клип: «Думаю, потому, что [Тилль] вырос в городе Росток, который находился в ГДР. Потому что у него отец много времени проводил в Советском Союзе, путешествовал, был писателем. Потому что сам Тилль был пионером. Потому что эту песню ему в детстве пела мама… И вот он через знакомых узнал, что я снимаю фильм про Девятаева, а „Любимый город“ будет лейтмотивом этой картины. В бывшей ГДР Девятаев считался героем, на острове Узедом стоит памятник ему, его там чествовали и в советские времена, и после объединения Германии. Так и вышло, что мы сняли клип».