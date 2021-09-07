Джилл Байден вернулась к преподаванию в колледже. Впервые в истории жена президента США работает вне Белого дома
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Первая леди США Джилл Байден вернулась к очной преподавательской работе в Общественном колледже Северной Виргинии, сообщает Associated Press.
Ранее The Washington Post сообщал, что Джилл Байден будет преподавать в колледже два дня в неделю — по вторникам и четвергам. Она ведет курс по написанию академических эссе.
70-летняя Джилл Байден — первая жена президента в истории США, имеющая полноценную работу за пределами Белого дома. Ранее она была первой работающей женой вице-президента США.
После избрания Джо Байдена на должность президента Джилл Байден не прекратила преподавание, однако с началом пандемии вела занятия в дистанционном формате.
Раньше первые леди страны не работали вне дома, особенно когда их домом становился Белый дом. Они поддерживали мужей, воспитывали детей и исполняли роль хозяйки дома. Некоторые первые леди выступали в роли специальных посланников для своих мужей (англ. яз.).
Джилл Байден начала преподавать в 1976 году — через год после встречи с Джо Байденом. В Общественном колледже Северной Виргинии она работает с 2009 года.