FinExpertiza: в России более 17 тысяч человек получают зарплату от 1 миллиона рублей в месяц

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

В России около 17,1 тысячи человек получают официальную зарплату от 1 миллиона рублей и выше (до вычета налогов). Такие данные, пишет ТАСС, были получены в ходе , проведенного международной аудиторско-консалтинговой сетью FinExpertiza.

Речь идет о работающих по найму на средних и крупных предприятиях. Сотрудники с зарплатой от 1 миллиона рублей — 0,06% от всех занятых на таких предприятиях.

Больше всего сотрудников с семизначными зарплатами в Москве — около 10,4 тысяч человек. На втором месте Санкт-Петербург с 1,3 тысячами сотрудников, получающих в месяц не менее 1 миллиона рублей, на третьем месте Московская область, где такая зарплата у 1,2 тысячи человек.

По сферам деятельности больше всего работников с самыми высокими зарплатами в финансах и страховании (около 2,9 тысячи человек), в области торговли (2,6 тысячи человек), а также в сфере профессиональной, научной и технической деятельности, в обрабатывающей промышленности (2,4 тысячи человек)

При подсчете количества самых высокооплачиваемых работников не учитывались единовременные выплаты. «Значительная часть оплаты труда сверхоплачиваемых топ-менеджеров как раз приходится на единоразовые премии. — сказала президент FinExpertiza Global Елена Трубникова — Поэтому реальная численность работников-миллионеров может быть существенно выше заявленных 17 тысяч человек».

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в России, по данным Росстата, в июне 2021 года составляла 58 782 рубля.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой