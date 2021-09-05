«Я в порядке, меня не убили». В сети появилось видеообращение Халимат Тарамовой, которую насильно вывезли из убежища для женщин в Дагестане

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В соцсетях распространилось видеообращение Халимат Тарамовой, которую в июне силой вывезли в Чечню из убежища для женщин в Махачкале.

В начале ролика Тарамова называет время и дату — 4 сентября, 17:20. Она говорит, что «вынуждена» записать видеообращение, так как «люди распространяют ложные слухи» о том, что ее «убили, держат в подвале, притесняют».

Хочу довести до вашего сведения, что я в порядке, меня не убили. Я в кругу своей семьи, родных и близких, и я очень прошу не распространять ложные слухи.

Обращение, в частности, запостил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев.

Халимат Тарамова в начале июня бежала из Чечни в Дагестан и скрывалась в Махачкале в для женщин, подвергшихся насилию, — она записала обращение, в котором попросила не объявлять ее в розыск. 10 июня квартиру штурмом взяли чеченские силовики и вывезли Тарамову обратно в Чечню. После этого она как минимум два раза пыталась бежать из республики.

В конце августа «Медуза» выяснила, что незадолго до первого бегства Тарамовой из Чечни родители отправили ее в клинику без лицензии под Москвой, где ее несколько месяцев пытались «вылечить» от отношений с другой женщиной.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой