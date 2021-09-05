В колонии в Хабаровском крае в драке погибли двое заключенных. Правозащитники сообщили о бунте

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В исправительной колонии № 14 в результате массовой драки заключенных погибли два человека. Об этом сообщает региональное управление СК.

Как пишет ведомство, еще четыре человека пострадали, один из них госпитализирован.

По факту инцидента возбуждено дело по статьям об убийстве двух человек (часть 2 статьи 105 УК РФ) и о дезорганизации работы колонии (часть 3 статьи 321 УК РФ).

Правозащитная организация Gulagu.net, в свою очередь, сообщила со ссылкой на источники, что в колонии произошел бунт, и туда пришлось вводить спецназ УФСИН. По данным правозащитников, бунт начался из-за конфликта так называемых и , а одним из убитых оказался криминальный авторитет.

В УФСИН сообщили, что сейчас колония работает в штатном режиме.