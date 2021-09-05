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Движение издало запрет на стрельбу в воздух на территории всего Афганистана. Об этом в своем твиттере сообщил представитель движения Забихулла Муджахид.

Как подчеркивается в инструкции, предназначенной для полевых командиров, стрельба «приводит к гибели и ранениям людей, а также сеет страх среди мирного населения».

Против тех, кто продолжит стрелять в воздух, нужно принимать «немедленные и решительные меры», говорится в инструкции. Там подчеркивается, что такой стрельбой часто занимаются и сами члены «Талибана» — и к ним тоже должны применяться санкции.

Вечером 3 сентября, когда руководство «Талибана» объявило о захвате провинции Панджшер (позже оказалось, что эта информация неверна), боевики движения по всей стране начали отмечать это событие, стреляя в воздух. В результате этого от случайных пуль погибли более 70 человек.

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