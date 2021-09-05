Россиянина, 15 лет отсидевшего в Гуантанамо, могут принудительно репатриировать из ОАЭ. Его семья опасается, что в России его убьют

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Объединенные Арабские Эмираты могут репатриировать в Россию Равиля Мингазова, бывшего узника Гуантанамо, который с 2017 года находится в заключении в ОАЭ. Об этом пишет The Washington Post.

Адвокат Мингазова Гэри Томпсон заявил, что ОАЭ предпринимают усилия по оформлению его репатриации, а Россия — готовится к его возвращению. При этом, по словам Томпсона, сам россиянин постоянно говорит ему, что боится возвращаться на родину и просил не допустить этого.

Сын Мингазова, живущий вместе с матерью в Великобритании, выразил мнение, что в России его отца могут убить. Семья подала запрос на получение британского убежища и для самого Мингазова, но пока не получила ответа.

В Госдепартаменте США уже выразили обеспокоенность возможной репатриацией Мингазова. Как утверждают источники The Washington Post, ОАЭ не будут принимать итоговое решение без консультаций с Вашингтоном.

Равиль Мингазов был задержан в Пакистане в 2002 году, после чего был передан США и провел в Гуантанамо почти 15 лет — с марта 2002 года по январь 2017-го. Власти США утверждали, что он воевал в Афганистане на стороне « », сам россиянин это отрицал. Как и большинство других узников тюрьмы, все это время он содержался там без предъявления обвинений.

Россия, где Мингазова обвиняют в целом ряде преступлений, неоднократно требовала его выдачи, однако в США отказывались это делать. Как утверждали в Пентагоне, сам заключенный говорил о том, что он «презирает российское правительство» и что в Гуантанамо с ним обращались лучше, чем с ним бы обращались в России.

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