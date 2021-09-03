В Новой Зеландии сторонник ИГИЛ ранил шестерых человек в супермаркете. Его застрелила полиция

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Шесть человек получили ранения в результате нападения вооруженного мужчины в супермаркете города Окленд в Новой Зеландии.

По данным The New Zealand Herald, преступник пришел в магазин Countdown в районе Нью-Линн днем 3 сентября безоружным, но затем схватил с полки нож и стал нападать на покупателей.

Полиция, прибывшая на место происшествия, менее чем через минуту убила нападавшего.

Трое из раненых доставлены в больницу в критическом состоянии.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее в Окленде терактом. По ее сведениям, подозреваемый в нападении был уроженцем Шри-Ланки и сторонником . Он находился под наблюдением полиции с момента переезда в Новую Зеландию в 2011 году из-за своих экстремистских взглядов и симпатий террористам.