«Талибан» заявил о захвате провинции Панджшер в Афганистане. Его противники это отрицают
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Боевики движения «Талибан» взяли под контроль провинцию Панджшер в Афганистане. Об этом сообщает корреспондент турецкого издания Yeni Safak с места событий.
По словам журналиста, боевики «Талибана» в Кабуле и других городах отмечают победу выстрелами в воздух. Корреспондент «Би-би-си», в свою очередь, отмечает, что причина стрельбы неясна — она связана то ли с победой в Панджшере, то ли с фактом прибытия в Кабул лидеров «Талибана».
Информацию о том, что талибы установили контроль над регионом, РИА Новости подтвердил представитель движения. Об этом же со ссылкой на источники сообщает Reuters.
При этом представители Национального фронта сопротивления, противостоящего талибам, информацию о потере контроля над Панджшером называют не соответствующей действительности.
Ранее «Би-би-си» сообщало о том, что «Талибан» перешел в решающее наступление и что в ходе боестолкновений с обеих сторон погибли сотни человек.
Панджшер был последним регионом Афганистана, который не контролировали талибы. Контроль над остальными провинциями страны они получили в середине августа.
Сопротивление «Талибану» в Панджшере возглавляет Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмад-Шаха Масуда, который еще в 1980-х годах организовывал сопротивление советским войскам, а потом в 1990-х воевал против талибов.
После установления своей власти в Афганистане талибы провели переговоры с возглавляемым Масудом Национальным фронтом сопротивления, однако они закончились безрезультатно. После этого "Талибан" начал наступление на позиции ополченцев.