Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Минюст РФ включил в реестр СМИ — «иностранных агента» четыре юридических лица. Это общества с ограниченной ответственностью, созданные людьми, которые ранее сами ранее были внесены в реестр в личном качестве.

В реестр попали ООО «Ромашкин монолит», которая создали , , , и , а также ООО «Вега 2021» , ООО «Альтаир 2021» и ООО «Главный редактор 2021» .

В ведомстве пояснили, что «в данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными гражданами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр».

Согласно законодательству, физические лица, признанные СМИ — «иностранными агентами» в течение месяца с момента внесения в реестр обязаны создать юридические лица для предоставления финансовой отчетности в Минюст. Эти юридические лица тоже вносятся в список СМИ — «иностранных агентов».

Сейчас в списке СМИ — «иностранных агентов» 25 физических лиц. Большинство из них были внесены в реестр летом 2021 года.

Редакции независимых СМИ 1 сентября опубликовали обращение к властям России, в котором предложили 12 поправок в закон об «иноагентах». Среди них — предложения вносить в реестр только по решению суда, упростить отчетность для «иностранных агентов», а также запретить признавать «иноагентами» журналистов, которые работают в СМИ, уже получившими такой статус. В Кремле пообещали рассмотреть эти предложения.

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