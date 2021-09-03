Иеромонах из Оренбургской области приговорен к 13 годам заключения за секс с детьми

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Суд в Оренбургской области приговорил настоятеля приходов Асекеевского района к 13 годам лишения свободы за преступления сексуального характера в отношении троих детей, сообщило региональное управление СК.

Также подсудимого признали виновным в вовлечении несовершеннолетнего в систематическое употребление алкоголя (ч. 1 ст. 151 УК РФ). Преступления, как установило следствие, были совершены в период с января 2019 года по февраль 2020 года.

Имя подсудимого в сообщении СК не раскрывается. «Интерфакс», в свою очередь, сообщает, что приговор вынесен иеромонаху Клименту (Кораблеву). Он был задержан в мае 2020 года, тогда сообщалось, что иеромонах настаивал на своей невиновности.