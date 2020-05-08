В Оренбургской области арестовали иеромонаха, обвиняемого в педофилии

Суд в Оренбургской области арестовал 40-летнего мужчину, обвиняемого в совершении преступлений сексуального характера в отношении троих детей в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление СК.

По данным ТАСС и оренбургского издания «56 медиа», арестован иеромонах Климент (Кораблев). Его задержали до майских праздников в селе Заглядино Асекеевского района. Следователи изъяли у клирика компьютер. Иерей Вадим Татусь из Оренбургской епархии подтвердил изданию «Оренбург медиа» задержание иеромонаха.

Иеромонах заявил, что не причастен к преступлениям и отказался давать показания. Он назвал обвинения недоразумением.

Следствие проверяет мужчину на причастность к другим преступлениям. Источник Prooren сказал, что в деле может быть четыре эпизода.

На сайте Бузулукской епархии сообщается, что со 2 мая иеромонах Климент (Кораблев) запрещен в служении «на время ведения следствия и полного выяснения обстоятельств случившегося».

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