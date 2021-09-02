Власти Китая запретили показывать по ТВ «женоподобных» мужчин. Вместо этого телеканалы должны продвигать «революционную культуру»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Власти Китая запретили телеканалам показывать «женоподобных» мужчин в своих передачах. Об этом сообщает Associated Press.

Как говорится в новых требованиях Главного управления печати и публикаций, вещательные компании должны «решительно положить конец женоподобным мужчинам и другой ненормальной эстетике».

На ТВ также следует избегать демонстрации богатства, а также обсуждений завышенной зарплаты звезд и «вульгарных» знаменитостей. Под запрет попали также айдол-шоу и реалити-шоу, в которых участвуют дети знаменитостей.

Помимо этого, телеканалам предписано ограничить гонорары исполнителей и следить, чтобы их контракты не позволяли уходить от уплаты налогов.

Вместо этого, требуют власти, телеканалы должны активно продвигать «революционную и социалистическую культуру», а также традиционную культуру Китая.

В августе власти Китая объявили о том, что будут бороться с фанатскими сообществами известных блогеров, актеров и музыкантов, участники которых преклоняются перед своими кумирами («айдолами»). Мода на такие сообщества пришла в Китай из Японии и Южной Кореи. По мнению властей, это «отравляет умы молодежи», а также дает слишком большое влияние знаменитостям.

Власти также борются с видеоиграми, заявляя, что они вызывают у подростков серьезную зависимость. В конце августа время, которое несовершеннолетние могут проводить за онлайн-играми, ограничили тремя часами в неделю.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой