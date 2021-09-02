В рейтинг лучших университетов мира попали 60 российских вузов. Это рекорд

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Британский журнал Times Higher Education опубликовал 18-й лучших университетов мира, в который вошли 1662 вуза из 99 стран и регионов.

Первое место в рейтинге шестой год подряд занял Оксфордский университет. Второе место разделили Калифорнийский технологический институт и Гарвардский университет. Следом идут Стэнфорд, Кембридж, Массачусетский технологический институт, Принстон, Калифорнийский университет в Беркли, Йель и Чикагский университет.

В рейтинг попали 60 российских вузов, что на 12 больше, чем годом ранее. ТАСС отмечает, что это рекордное число вузов в рейтинге THE. Лучшим стал Московский государственный университет, который стал единственным представителем России в топ-200 рейтинга. МГУ занял 158-е место, поднявшись за год на 16 позиций.

В десятку лучших вузов России, по версии THE, помимо МГУ вошли: Московский физико-технический институт, Санкт-Петербургский политехнический университет, Высшая школа экономики, МИФИ, Санкт-Петербургский горный университет, Российский экономический университет имени Плеханова, Донской государственный технический университет, Томский госуниверситет и МИСиС.

В декабре 2020 года в России завершилась государственная программа «5-100», направленная на то, чтобы как минимум пять российских вузов оказались в топ-100 одного из авторитетных мировых образовательных рейтингов, в число которых входят QS World University Ranking, Times Higher Education World University Rankings и Academic Ranking of World Universities.

Представители проекта «5-100» заявили после завершения программы, что «очевидным показателем успеха» стало то, что восемь российских вузов вошли к 2020 году в топ-100 ведущих университетов мира в рамках предметных международных рейтингов.

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