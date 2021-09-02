Президент Польши ввел режим ЧП в районах, граничащих с Беларусью
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Президент Польши Анджей Дуда подписал распоряжение о введении режима чрезвычайного положения на территории районов, прилегающих к границе с Беларусью. Такое решение, заявила пресс-служба президента, необходимо для обеспечения безопасности как самой Польши, так и Европейского союза.
Режим ЧП вводится сроком на 30 суток. Он предполагает запрет на массовые мероприятия, фото и видеосъемку определенных объектов или участков, а также ограничение на посещение некоторых территорий (их список будет опубликован отдельно). Режим ЧП также предполагает, что жители будут носить с собой документ, удостоверяющий личность.
Ранее режим чрезвычайной ситуации в приграничных с Беларусью районах ввели Литва и Латвия. Все эти страны последние несколько месяцев фиксируют увеличение потока нелегальных мигрантов, пытающихся пересечь границу со стороны Беларуси.