Президент Польши ввел режим ЧП в районах, граничащих с Беларусью

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Президент Польши Анджей Дуда подписал распоряжение о введении режима чрезвычайного положения на территории районов, прилегающих к границе с Беларусью. Такое решение, заявила пресс-служба президента, необходимо для обеспечения безопасности как самой Польши, так и Европейского союза.

Режим ЧП вводится сроком на 30 суток. Он предполагает запрет на массовые мероприятия, фото и видеосъемку определенных объектов или участков, а также ограничение на посещение некоторых территорий (их список будет опубликован отдельно). Режим ЧП также предполагает, что жители будут носить с собой документ, удостоверяющий личность.

Ранее режим чрезвычайной ситуации в приграничных с Беларусью районах ввели Литва и Латвия. Все эти страны последние несколько месяцев фиксируют увеличение потока нелегальных мигрантов, пытающихся пересечь границу со стороны Беларуси.

Читайте также

Главная проблема Литвы прямо сейчас — нелегальные мигранты из Беларуси. Их стало больше в 39 раз! Что это за люди, кто им помогает и почему все это выгодно Лукашенко? Пересказываем расследования о миграционном кризисе

Читайте также

Главная проблема Литвы прямо сейчас — нелегальные мигранты из Беларуси. Их стало больше в 39 раз! Что это за люди, кто им помогает и почему все это выгодно Лукашенко? Пересказываем расследования о миграционном кризисе

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой