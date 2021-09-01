В Вашингтоне началась встреча Джо Байдена и Владимира Зеленского
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В Вашингтоне началась встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.
Как написал в твиттере сам Зеленский, в повестке встречи будут безопасность, в том числе энергетическая, а также вопросы стратегического партнерства.
Зеленский также поблагодарил Байдена «за поддержку территориальной целостности Украины и помощь в противодействии агрессии РФ».
Это первая встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена и первый визит Зеленского в США в статусе президента Украины.
Встреча Байдена и Зеленского первоначально была запланирована на 30 августа, однако ее перенесли из-за ситуации в Афганистане, откуда в этот день завершили эвакуацию американские войска.