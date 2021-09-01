Примесь, из-за которой в Японии отозвали более полутора миллионов доз вакцины Moderna, оказалась нержавеющей сталью

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Ранее неизвестная субстанция, из-за наличия которой в Японии приостановили использование трех партий вакцины Moderna, оказалась нержавеющей сталью. Об этом говорится в совместном заявлении Moderna и японской компании Takeda, которая занимается распространением вакцины в стране.

Компании отметили, что нержавеющая сталь используется в сердечных клапанах, искусственных суставах, в металлическом шовном материале, а также в скобах — поэтому инъекция ее частиц, вероятно, не приведет к повышенному риску.

Примесь в одной из партий вакцины Moderna в Японии обнаружили в конце августа — постороннее вещество нашли в 39 ампулах неиспользованных препаратов. К тому моменту уколы вакцины из этой партии могли получить до полумиллиона человек. Двое из них умерли вскоре после укола — связь их смерти с прививкой не установлена, но официальное расследование продолжается.

В целях безопасности власти Японии приостановили использование трех партий Moderna — той, в которой были обнаружены примеси, и еще двух, сделанных на той же фабрике. В общей сложности были отозваны 1,63 миллиона доз.

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