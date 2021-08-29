В Японии в партиях вакцины Moderna нашли примеси. Потенциально загрязненным препаратом привили 500 тысяч человек Умерли двое мужчин, но связано ли это с прививками, неясно

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Сотрудники правительства префектуры Токио после вакцинации от коронавируса препаратом Moderna Eugene Hoshiko / AP / Scanpix / LETA

В Японии в вакцинах от коронавируса, выпускаемых американской компанией Moderna, обнаружили инородные примеси. 26 августа министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии сообщило, что в центрах вакцинации пяти префектур в 39 ампулах неиспользованных препаратов нашли некое вещество, а именно — черные частицы, размеры которых не превышают несколько миллиметров. Как утверждает агентство Kyodo, это могут быть частицы металла, поскольку они реагируют на магниты.

Из-за случившегося Минздрав Японии ради безопасности приостановил использование 1,63 миллиона доз вакцины Moderna, поступивших в страну в трех партиях с предприятия испанской фармацевтической компании Rovi SA. Все три партии изготовили примерно в одно и то же время на одной производственной линии. После доставки в Японию их распределили по 863 центрам вакцинации. Из-за обнаружения инородных частиц этим центрам предоставят дополнительные дозы вакцины.

500 тысяч человек могли вакцинировать из потенциально зараженных партий, сообщил 27 августа Таро Коно, министр, ответственный за проведение вакцинации в Японии. Так, в Токио могли привить около 9100 человек, в Осаке — 50 тысяч, в Хиого — 41,5 тысячи. Потенциально опасные дозы вакцины среди прочих получили сотрудники крупнейшей японской авиакомпании All Nippon Airways, автопроизводителя Toyota и пассажирской железнодорожной компании East Japan Railway Company.

Первые примеси в ампулах обнаружили еще 16 августа, но японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical, отвечающая за продажу и распространение вакцины, сообщила об этом в Минздрав только 25 августа. С чем связана эта задержка, неизвестно. В Takeda, а также в Moderna сообщили 26 августа, что не обнаружили никаких проблем с безопасностью или эффективностью вакцины. В испанской компании Rovi сказали, что партии вакцины, в которых обнаружили примеси, отправили только в Японию.

Двое мужчин умерли спустя три дня после того, как получили вторую дозу препарата Moderna из потенциально загрязненной партии. Речь о мужчинах 38 и 30 лет, которым сделали второй укол 15 и 22 августа соответственно. По данным Минздрава, ни в одной из двух ампул с вакциной не обнаружили посторонних примесей. В министерстве отметили, что не знают, есть ли связь между вакцинацией и смертями двух мужчин. Ранее у них не было выявлено хронических заболеваний и аллергических реакций. Moderna и Takeda заявили, что нет никаких доказательств, что эти смерти вызваны вакциной. Всего в Японии с начала вакцинации умерли около одной тысячи человек, которым сделали прививку от коронавируса, но связаны ли их смерти с этим, не установлено.

Вечером 28 августа примеси черного и розового цветов обнаружили в еще одной партии вакцины Moderna. Номер этой партии отличается от трех других, использование которых приостановил Минздрав. Частицы обнаружили в ампулах с препаратом, которые собирались использовать в центре массовой вакцинации в городе Наха, административном центре Окинавы. Прививочную кампанию в этом месте остановили. Власти префектуры говорят, что прививки из этой партии получили 400 человек, но медработники визуально убедились в чистоте препарата в ампулах. Компания Takeda потребовала, чтобы Moderna срочно провела расследование и выяснила, откуда появились примеси.

По официальным данным, в Японии полностью привили 43,5% жителей (всего в Японии живут 126 миллионов человек).

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег

Александр Бакланов