В Германии медсестра призналась, что шесть раз меняла вакцину от ковида на физраствор. И теперь больше 8500 человек пригласили на третью (и даже четвертую!) прививку

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Vichan Poti / Pacific Press / SIPA / Scanpix / LETA

Власти Германии пригласили 8557 человек на дополнительную вакцинацию от коронавируса после того, как заподозрили 40-летнюю медсестру из Нижней Саксонии в том, что она вводила людям физиологический раствор вместо вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech, сообщает телерадиокомпания NDR. На повторную вакцинацию уже записались 3600 человек. В качестве дополнительной меры людям введут третью, а в некоторых случаях четвертую дозу вакцины, пишет The New York Times.

Медсестра работала в центре вакцинации Красного Креста в городе . Претензии к ней возникли после того, как 21 апреля она ввела шести людям физраствор вместо вакцины. Первое время она скрывала случившееся, но уже 24 апреля «с тяжелым сердцем» призналась своей коллеге в подмене, говорили в центре вакцинации.

Медсестра объяснила, что случайно разбила ампулу с вакциной, после чего решила это скрыть и использовать безвредный, но бесполезный физраствор, потому что «не хотела выглядеть предателем». По другой версии, медсестра умолчала о случившемся, потому что не хотела потерять работу — она только недавно устроилась в центр после долгого периода безработицы. Когда медсестра призналась в подмене вакцины на раствор, Красный Крест уволил ее.

Всего 21 апреля в центр вакцинации Шортенса обратились 197 человек — как за первой, так и за второй дозой вакцины. Чтобы определить, кто из них остался без прививки, органы здравоохранения протестировали на антитела к коронавирусу 119 человек, которые считали, что получили первую дозу вакцины. В 97 случаях антитела обнаружили, еще в 22 их не оказалось. В центре вакцинации посчитали, что шесть человек, получивших физраствор, могли быть среди этих 22-х. Всех людей без антител направили на дополнительную вакцинацию. Также дополнительную прививку сделали 78 людям, которые думали, что в тот день получили второй компонент вакцины.

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В мае полиция Вильгельмсхафена, ведущая расследование, сообщила, что исследует политические мотивы медсестры, поскольку «вирус SARS-CoV-2 неоднократно становился предметом политических дискуссий». Никаких подробностей тогда не привели.

В августе местные власти заподозрили бывшую медсестру в том, что она могла подменить вакцину на физраствор больше, чем в шести случаях. Полиция изучила социальные сети женщины и выяснила, что она критиковала антиковидные ограничительные меры правительства. Глава рабочей группы по коронавирусу в Нижней Саксонии Хайгер Шольц допустил, что медсестра могла быть против прививок. «Проникнуть в центр вакцинации с намерением сделать что-то подобное — это довольно вероломно», — сказал Шольц.

Адвокаты медсестры заявили NDR, что публикация в соцсетях комментариев о борьбе с коронавирусом — это проявление свободы слова. «Наша клиентка действовала не по политическим мотивам, при этом она не просто давала вакцинированным физраствор», — сказал представитель женщины. По его словам, медсестра пыталась восполнить пропажу одной ампулы с вакциной остатками препарата из других ампул. Ранее власти не сообщали об этом, но сейчас в прокуратуре подтвердили, что женщина говорила об этом на первом допросе. Защита медсестры продолжает настаивать, что та разбила лишь одну ампулу с вакциной.

Немецкие власти до сих пор не знают, сколько человек в Шортенсе были вакцинированы полностью, а сколько — лишь частично. На дополнительную вакцинацию позвали всех, кто посещал центр Красного Креста с 5 марта по 20 апреля. В основном это люди старше 70 лет, медицинские и социальные работники, а также педагоги.

Уголовное дело в отношении медсестры продолжают расследовать по тем шести эпизодам, о которых было известно изначально. Но, как утверждает NDR, теперь помимо возможных манипуляций с прививками женщину подозревают в подделке документов.

В Германии, по данным Reuters, от коронавируса привились 57,6% жителей (население страны — более 83 миллионов человек).

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