Отец Бритни Спирс потребовал два миллиона долларов за отказ от опеки над ней

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Отец певицы Бритни Спирс, согласившийся на отказ от опекунства над дочерью, потребовал выплатить ему два миллиона долларов отступных, пишет Variety.

По словам адвоката певицы Мэттью Розенгарта, Джеймс Спирс намеревается за счет дочери погасить судебные издержки (1,3 миллиона долларов) и расплатиться с компанией Tri Star, сотрудничавшей с певицей (500 тысяч долларов).

Розенгарт расценил действия отца певицы как попытку вымогательства, отметив, что Джеймс Спирс не имеет права держать в заложниках свою дочь, ставя условия для отказа от опеки.

Бритни Спирс находится под опекой отца с 2008 года. Ей назначили опекунство после того, как она попала в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Опекунство предполагает полный контроль над ее жизнью и финансами. При этом певица продолжала выпускать альбомы и выступать с концертами, зарабатывая миллионы долларов.

В июне Бритни Спирс попросила суд Лос-Анджелеса прекратить опеку над ней. Она заявила, что ее заставляли работать, принимать сильнодействующее лекарство и не позволяли забеременеть. В середине августа Джеймс Спирс объявил о согласии прекратить опеку над дочерью.

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