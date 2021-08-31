В Великобритании усыпили альпака Джеронимо, у которого нашли туберкулез. Против его убийства выступили больше 100 тысяч человек

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Власти Великобритании усыпили восьмилетнего самца альпака по имени Джеронимо, у которого обнаружили бычий туберкулез, сообщает BBC News.

Adam Hughes / SWNS / Scanpix / LETA

Приказ об усыплении альпака отдало министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании. Владелица животного Хелен Макдональд выступила против убийства Джеронимо, указав, что тесты на туберкулез могут давать ложноположительные результаты. Она подала несколько исков в Верховный суд, но их отклонили.

Против усыпления Джеронимо выступили больше 140 тысяч человек, которые подписали петицию с требованием отменить решение министерства.

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