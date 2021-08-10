Власти Великобритании хотят усыпить альпака Джеронимо из-за подозрения на туберкулез В защиту животного выступил даже отец премьер-министра. Но, похоже, это ничего не изменит

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Хелен Макдональд и альпака Джеронимо на ферме в Глостершире, 10 августа 2021 года Tom Wren SWNS / Scanpix / LETA

9 августа в Лондоне несколько десятков человек провели акцию против убийства альпака по имени Джеронимо, у которого нашли бычий туберкулез. Это инфекционное заболевание, которое может передаваться другим животным и людям. Из-за него в Великобритании ежегодно усыпляют тысячи особей крупного рогатого скота.

Джеронимо — восьмилетний самец альпака, которого его хозяйка Хелен Макдональд привезла из Новой Зеландии в Великобританию в 2017 году. Макдональд — ветеринарная медсестра, которая 15 лет занимается разведением альпака, у нее своя ферма в графстве Глостершир на юго-западе Англии.

После прибытия в Великобританию Джеронимо сделали два теста, которые выявили у него бычий туберкулез. Но хозяйка альпака настаивает, что подобные анализы иногда дают ложноположительные результаты на животных, которым перед тестированием провели вакцинацию против туберкулеза. Вакцину от этого заболевания получил и Джеронимо. В Новой Зеландии его тесты на бычий туберкулез были отрицательными, подчеркивает Макдональд.

Хозяйка Джеронимо добивается, чтобы альпака сделали новый тест, уже другого типа. Но власти отказываются это делать. Макдональд борется с ними с момента перевоза Джеронимо в Великобританию в 2017 году. Однако особенно широкий резонанс эта история получила на прошлой неделе — после того, как Макдональд проиграла апелляцию в высоком суде Лондона. Решение суда означает, что ее питомца должны умертвить в течение 30 дней.

Макдональд пригрозила, что будет вести прямую трансляцию усыпления Джеронимо в соцсетях. «Я не буду помогать им с убийством животного, которое не нужно убивать», — заявила она. Британский таблоид The Sun выпустил обложку с фотографией альпака и его хозяйки и подписью «Я готова получить пулю за Джеронимо».

Ее борьбу за жизнь альпака поддержали другие британцы: петиция с требованием сохранить животному жизнь собрала более 100 тысяч подписей. Провести Джеронимо еще один тест призвал даже Стэнли Джонсон — писатель, защитник прав животных и отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. «Животное проверили после прибытия в Англию, но это было давно. Больное животное не прожило бы [четыре] года», — отметил он.

Участники акции против усыпления Джеронимо в Лондоне, 9 августа 2021 года Tayfun Salci / ZUMA Press Wire

Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании настаивает, что сделанные Джеронимо тесты были рекомендованы британским обществом заводчиков альпака и выдают ложные результаты лишь в 0,3% случаев. Макдональд отмечает, что на альпака эти данные не проверены, а Daily Mail пишет, что в последние годы четыре альпака и пять лам были убиты после ложноположительных результатов этих тестов.

Министр окружающей среды Джордж Юстис назвал решение умертвить Джеронимо «трудным, но необходимым». «На прошлой неделе большое внимание было приковано к случаю с альпака Джеронимо. Однако каждую неделю только в Англии из-за инфекции нам приходится умерщвлять в среднем более 500 голов крупного рогатого скота. За каждым из этих случаев стоят потери и трагедия фермера», — написал Юстис в колонке для Daily Mail.

Официальный представитель премьер-министра Бориса Джонсона подтвердил, что власти не будут проводить Джеронимо новые тесты на бычий туберкулез, поскольку уверены в надежности предыдущих анализов. Источник The Guardian в британском правительстве заявил, что чиновники не пойдут на уступки, так как это создаст «плохой прецедент» для ситуаций, когда будет необходим забой инфицированного скота.

Ольга Корелина