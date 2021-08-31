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В Словакии последний день вакцинации «Спутником V». Страна отказалась от российского препарата из-за низкого спроса

Источник: ТАСС

31 августа последние жители Словакии привьются от коронавируса российской вакциной «Спутник V».

«Сегодня последний день, когда жители республики, пожелавшие привиться „Спутником V“, смогут получить вторую дозу российской вакцины», — сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения республики.

Пресс-секретарь Минздрава Зузана Элиашова рассказала 30 августа телеканалу TA3, что в стране осталось шесть человек, которым нужно до 31 августа включительно получить вторую дозу «Спутника».

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), который отвечает за экспорт «Спутника V», сообщили, что Словакия использовала всю имеющуюся вакцину из партии, поставленной в страну в начале года.

Всего в Словакии, по данным Минздрава, вакциной «Спутник V» полностью привились более 18,5 тысячи человек.

В марте Словакия купила 200 тысяч доз вакцины «Спутник V», что привело к отставке премьер-министра Словакии Игоря Матовича. Глава правительства договорился о поставках, не посоветовавшись с партнерами по коалиции, что стало формальным поводом для его ухода.

В апреле Государственный институт по контролю лекарств Словакии объявил, что поставленная в страну вакцина отличается от образцов «Спутника V», про которые писал научный журнал The Lancet и которые находятся на исследовании в Европейском агентстве по лекарственным средствам. В ответ Россия потребовала вернуть поставленную партию вакцины.

В мае правительство Словакии одобрило применение «Спутника» на территории страны, но в июне из-за низкого спроса решило прекратить вакцинацию российским препаратом. После этого Россия выкупила у Словакии 160 тысяч доз вакцины.

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