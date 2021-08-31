В Москве люди со спинальной мышечной атрофией вышли на пикеты к зданию мэрии. Они просят обеспечить их жизненно необходимым лечением

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

В Москве пациенты со вышли на одиночные пикеты у здания мэрии, требуя обеспечить их жизненно необходимым лечением — в частности, обеспечить закупки рисдиплама и «Спинразы». Об этом сообщают «Такие дела».

У здания мэрии собрались шестеро пациентов. Еще до официального начала пикетов из здания мэрии вышел представитель властей и пригласил собравшихся пройти внутрь на беседу.

По словам участников пикетов, на встрече их «пообещали услышать». Чиновники также заявили, что собираются построить орфанный центр.

В России официально зарегистрирован только один препарат для лечения СМА — «Спинраза». Это лекарство включено в список «жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», получение которых государство гарантирует гражданам. На практике же препарат часто бывает сложно получить даже детям, а взрослым — еще сложнее.

В июле пациенты с СМА проводили пикеты у здания Минздрава. Их пригласили в приемную, где они написали заявление на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко с просьбой предоставить лекарство им и другим взрослым со СМА. Ведомство прислало ответ только двум людям, хотя в обращении говорилось о 52 пациентах, другой реакции не последовало.

По данным благотворительного фонда «Семьи СМА», ежегодно в России рождается 200 детей со спинальной мышечной атрофией. Всего, по оценке фонда, в стране живут от трех до пяти тысяч человек с таким заболеванием.

Читайте также

Денег нет. А лекарство — опасно для жизни Тяжелобольным россиянам приходится бороться не только с заболеваниями, но и с чиновниками. Те делают все — даже судятся, — чтобы не давать им нужные препараты

Читайте также

Денег нет. А лекарство — опасно для жизни Тяжелобольным россиянам приходится бороться не только с заболеваниями, но и с чиновниками. Те делают все — даже судятся, — чтобы не давать им нужные препараты

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег