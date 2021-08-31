Московский корреспондент «Би-би-си» Сара Рейнсфорд уехала из России. МИД отказался продлить ей визу из-за «дискриминации» российских СМИ

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Московский корреспондент «Би-би-си» Сара Рейнсфорд сообщила 31 августа в твиттере, что уехала из России.

«Я должна покинуть Россию», — написала она и опубликовала фотографию своей собаки в аэропорту. Коллега журналистки, московский корреспондент «Би-би-си» Стив Розенберг подтвердил ее отъезд.

Рейнсфорд покинула страну после того, как МИД РФ отказался продлить ей рабочую визу и потребовал, чтобы она уехала из России до 31 августа, когда истекает срок ее визовых документов.

В МИДе говорили, что отказ в визе журналистке «Би-би-си» стал ответом на действия Великобритании, которая «дискриминирует» российские СМИ и не выдает визы российским журналистам.

В «Би-би-си» называли решение МИД «прямым нападением на свободу СМИ».

В последний раз власти России высылали британского журналиста из страны в 2011 году. Тогда в Россию приехал корреспондент The Guardian Люк Хардинг, но ему отказали во въезде и депортировали обратно в Великобританию. В 2014 году власти России запретили американскому журналисту Дэвиду Саттеру въезд в страну в течение пяти лет. В 2015 году из России выслали корреспондента польской Gazeta Wyborcza Вацлава Радзивиновича.

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