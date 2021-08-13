Московского корреспондента «Би-би-си» Сару Рейнсфорд вышлют из России

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Министерство иностранных дел РФ отказалось продлить рабочую визу московскому корреспонденту «Би-би-си» Саре Рейнсфорд и предписало ей покинуть страну в срок до 31 августа, когда истечет ее нынешняя виза. Об этом сообщает Bloomberg.

В российском дипломатическом ведомстве данную меру назвали ответной реакцией на действия Великобритании, которая «дискриминирует» российские СМИ и отказывается выдавать визы российским журналистам.

«Би-би-си» и сама Сара Рейнсфорд пока никак не комментировали заявление МИД РФ.

Последний раз Россия высылала британского журналиста в 2011 году. Тогда из страны выслали корреспондента The Guardian Люка Хардинга. В 2014 году въезд в Россию был запрещен американскому журналисту Дэвиду Саттеру, а в 2015-м из Москвы выслали корреспондента польской Gazeta Wyborcza Вацлава Радзивиновича.

9 августа Сара Рейнсфорд участвовала в большой пресс-конференции Александра Лукашенко в Минске. Когда она спросила Лукашенко о британских санкциях, он жестко и с криком ответил ей: «Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании. Мы тысячу лет не знали этой Великобритании и знать не хотим. Вы прихвостни американские».

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