Евросоюз объявил о полной вакцинации 70% взрослых от коронавируса

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70% взрослых жителей Евросоюза — более 250 миллионов человек — полностью привились от коронавируса, сообщила в твиттере председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

В своем обращении глава Еврокомиссии призвала вакцинировать как можно больше европейцев, а также заявила о необходимости помочь с вакцинацией в других странах мира.

70% взрослых в ЕС полностью вакцинированы. Я хочу поблагодарить множество людей, благодаря которым это великое достижение стало возможным. Но мы должны идти дальше! Нам нужно, чтобы еще больше европейцев вакцинировались. И мы также должны помочь вакцинироваться остальному миру. Мы продолжим поддерживать наших партнеров.

В январе Еврокомиссия заявила, что к лету 2021 года 27 стран ЕС должны вакцинировать минимум 70% населения. Как пишет Reuters, страны истолковали это как призыв достичь этой цели к сентябрю. Агентство отметило, что некоторые страны ЕС превысили ранее поставленную цель вакцинировать 70% населения, в то же время в странах Восточной Европы вакцинировали меньше этого показателя.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний на момент публикации этой новости приводил на своем сайте данные о полной вакцинации 67,3% взрослого населения Евросоюза и Европейской экономической зоны. По данным центра, это 249,4 миллиона человек.

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