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Движение создаст в Афганистане исламскую республику с системой управления, подобной иранской. Об этом со ссылкой на источники сообщает индийский телеканал News18, входящий в глобальную сеть CNN.

Первым человеком во властной иерархии будет верховный лидер — он будет считаться формальным главой государства, а также высшим политическим и религиозным авторитетом. По данным News18, этим человеком станет нынешний лидер «Талибана» Хайбатулла Ахундзада. Он также будет лидером Верховного совета, в который будут входить от 11 до 72 человек.

Исполнительную власть, как предполагается, возглавит премьер-министр. Им может стать мулла Абдул Гани Барадар, который сейчас возглавляет политический офис талибов, или мулла Якуб — сын первого лидера группировки муллы Омара.

Верховный лидер, по большей части, будет находиться в Кандагаре. Где будет работать правительство — в Кандагаре или Кабуле, — News18 не уточняет. Как ожидается, окончательное решение о структуре власти в Афганистане будет принято в течение недели.

Издание Foreign Policy 24 августа писало, что талибы не планируют восстанавливать в стране пост президента или другого единоличного лидера — и что страной будет управлять совет из 12 человек. В состав кабинета министров при этом, сообщало издание, могут войти некоторые члены предыдущего правительства, чтобы он выглядел «максимально инклюзивным».

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