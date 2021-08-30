Жители города Азов засыпали землей место археологических раскопок, приняв его за яму под вышку 5G

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Жители города Азов в Ростовской области засыпали землей , в котором в этот момент находились археологи, из-за опасений, что это яма для установки вышки 5G. Об этом РБК рассказали в комитете по охране объектов культурного наследия Ростовской области.

Археологи из государственного учреждения «Донское наследие» «разрабатывали разведочный шурф» на Комсомольской улице Азова, на территории объекта культурного наследия «Городище Азака-Таны с некрополем». У них было разрешение на раскопки от Минкульта России, сообщили РИА Новости в правительстве Ростовской области.

Утром 24 августа к месту раскопок подошла группа мужчин, которые стали засыпать шурф землей. Ранее в интернете появилось видео этого инцидента. На нем люди с лопатами говорят находящимся в яме мужчинам: « , так что давайте, вылазьте спокойно».

Азов Vladimir Gusev

Археологи, которые вели раскопки, подали заявления в полицию. «Работы остановлены в целях безопасности сотрудников „Донского наследия“», — заявили в РБК в комитете по охране объектов культурного наследия Ростовской области.

Ранее издание «Блокнот Ростов» сообщило, что среди пришедших закапывать яму был кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Станислав Потаков. Он выложил в инстаграме видео, где он с лопатой в руках на фоне ямы призывает «родителей всех школ» на встречу. Позже, как пишет «Блокнот» (у Потакова закрытый инстаграм-аккаунт), видео было удалено.

Технология 5G фигурирует в ряде конспирологических теорий, получивших распространение в разных странах. Их сторонники считают, в частности, что вышки 5G помогают получить контроль над разумом людей и способствуют распространению коронавируса.

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