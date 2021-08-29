Япония отказала в убежище россиянину, приплывшему в страну с Курильских островов

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Власти Японии отказались предоставить убежище гражданину России, который вплавь пересек 24-километровый пролив между двумя странами, сообщила газета Hokkaido.

По данным издания, 28 августа мужчине отказали во временном разрешении на пребывание. На следующей неделе его передадут генеральному консульству России в Саппоро.

Япония официально уведомила генконсульство России о задержании мужчины за нелегальный въезд. В дипломатическом представительстве РФ сообщили РИА Новости, что сейчас будет «идти разбирательство о том, как именно он попал на территорию Японии». Как правило, отметили в консульстве, людей, задержанных за нелегальный въезд в Японию, депортируют.

В августе гражданин России Ваас Феникс Нокард самостоятельно приплыл в Японию с острова Кунашир на Южных Курилах, чтобы попросить политическое убежище. Он переплыл пролив между Россией и Японией в гидрокостюме.

По данным СМИ, 38-летний Ваас Феникс Нокард — уроженец Ижевска, который три года назад переехал на Курилы, получив дальневосточный гектар.

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