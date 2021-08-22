Источник РИА Новости назвал имя россиянина, попросившего убежище в Японии. Пролив между двумя странами он переплыл в гидрокостюме

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Россиянин, приплывший с острова Кунашир в Японию, чтобы попросить политическое убежище, по предварительным данным, это житель Южно-Курильска Ваас Феникс Нокард, сообщил источник РИА Новости.

«Похоже, что он добрался туда в гидрокостюме. Просто взял и пересек 24-километровый пролив вплавь», — сказал собеседник агентства.

Перед тем как уплыть в Японию, Ваас оставил мотоцикл на берегу и попросил приятельницу забрать его, продать, а деньги выслать, сообщил источник. Другому своему знакомому он написал, «что уже далеко, и попросил не ждать», добавил он.

«Три года он на Курилах прожил, нигде не работал, жил в Головнино, спал в палатке, или с кем познакомится — там и пристраивался», — добавил он.

Вааса, также рассказал он, в 2011 году депортировали из Японии за нарушение визового режима, также есть сведения о том, что его задерживали в Таиланде и на Бали за подделку документов.

При этом собеседник РИА Новости подчеркнул, что личность россиянина, попросившего убежище в Японии, пока точно не установлена.

В 2019 году издание «Русский телеграф» (в данный момент не выходит) публиковало статью «Кому нужен дом под звездным небом Курил. Уроженец Удмуртии рассказал, как получил дальневосточный гектар и переехал на Кунашир» героем которой был 36-летний уроженец Ижевска Ваас-Феникс Нокард (так его имя и фамилия написаны в статье), переехавший на Курилы, получив дальневосточный гектар. В статье Ваас, в частности, рассказывает, что ему в целом нравится новое место жительства, хотя «ожидания были совершенно другие». Также он говорит, что бывал в Японии и учит японский язык.

В администрации Южно-Курильского городского округа ранее сообщали, что попросивший убежище в Японии — выходец с Урала, переехавший на Кунашир три года назад, получив дальневосточный гектар.

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