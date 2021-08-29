Лидер Rammstein Тилль Линдеманн отказался выступать на фестивале в Твери после визита полиции

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Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн не будет выступать на фестивале «МакЛарин за Родину», который проходит 29 августа в Твери. Об этом в инстаграме сообщил организатор фестиваля, владелец тверского агрохолдинга «Афанасий» Максим Ларин.

Друзья, мы получили ответ от Тилля Линдеманна. Ему не разрешили выступать на нашем фестивале и предупредили о возможности привлечения к административной и уголовной ответственности в случае нарушения предписаний.

Судя по сообщению, появившемуся в инстаграме Ларина днем 29 августа, организаторы фестиваля до последнего пытались уговорить Линдеманна выступить на мероприятии.

Вечером 27 августа в гостиничный номер Линдеманна пришли полицейские. Музыканту выдали предписание о недопустимости нарушения антиковидных мер на концерте в Твери. На его продюсера Анара Рейбанда составили административный протокол о нарушении миграционного режима из-за въезда на работу в Россию по туристической визе, ему грозит депортация.

4 и 5 сентября Линдеманн планирует выступить на военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» в Москве.

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