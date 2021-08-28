Органы соцзащиты попросили суд лишить родительских прав мать и отца убитой в Тюмени девочки

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Тюменское управление социальной защиты населения подало иск о лишении родительских прав отца и матери Насти Муравьевой — восьмилетней девочки, которую нашли убитой в Тюмени. Об этом местному изданию 72.ru сообщили в департаменте социального развития Тюменской области.

Помимо Насти, в семье еще двое несовершеннолетних детей. В последнее время их воспитывал отец Сергей Муравьев и бабушка Татьяна Кукарская. Обоих, как сообщалось, неоднократно видели в состоянии алкогольного опьянения. Мать детей, по словам Муравьева и Кукарской, ушла из семьи несколько лет назад.

С июля брат и сестра Насти находятся в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, где с ними работают психологи. Мнение детей будет учтено при принятии решения о лишении и отца и матери родительских прав, заявили 72.ru в департаменте социального развития Тюменской области.

Восьмилетняя Настя Муравьева пропала в Тюмени 30 июня. Ее тело, завернутое в пакет, нашли 19 августа примерно в двух километрах от дома. Спустя шесть дней по подозрению в убийстве был задержан житель соседнего дома Виталий Бережной. Он дал признательные показания и был отправлен под арест.

Семья Насти находится на учете социальных служб. После пропажи девочки правоохранительные органы возбудили уголовное дело о халатности в отношении органов опеки и профилактики.

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