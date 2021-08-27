Тома Круза обокрали на съемках «Миссия: невыполнима 7» в Бирмингеме

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Голливудский актер Том Круз стал жертвой воров в Бирмингеме в Англии, сообщает британский таблоид The Sun.

По данным издания, 24 августа преступники угнали автомобиль BMW X7 телохранителя актера со стоянки, расположенной недалеко от Grand Hotel и отделения полиции. В машине находились личные вещи Тома Круза, которые The Sun оценил в несколько тысяч фунтов стерлингов.

Во время угона преступники использовали сканер, который перехватил и клонировал сигнал от брелка, позволяющего открыть и завести автомобиль без ключа.

Охранник Тома Круза обнаружил исчезновение автомобиля 25 августа. Машину, оснащенную электронной системой слежения, вскоре нашли в соседнем Сметике (пять километров от Бирмингема). Личных вещей Тома Круза внутри не оказалось.

Том Круз приехал в Бирмингем на съемки фильма «Миссия: невыполнима 7» («Mission: Impossible 7»), мировая премьера которой намечена на май 2022 года.

О съемках «Миссия: невыполнима 7»

«Если я увижу, что вы сделали это снова, — вы, черт возьми, уволены!» Том Круз накричал на членов съемочной группы «Миссия: невыполнима». Они не соблюдали социальную дистанцию

О съемках «Миссия: невыполнима 7»

«Если я увижу, что вы сделали это снова, — вы, черт возьми, уволены!» Том Круз накричал на членов съемочной группы «Миссия: невыполнима». Они не соблюдали социальную дистанцию

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