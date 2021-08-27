Таиланд разрешил вакцинированным «Спутником» россиянам въезд на Пхукет и Самуи без карантина

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Власти Таиланда разрешили людям, привитым вакциной «Спутник V», въезжать в страну с туристическими целями. Им не будет нужно отбывать двухнедельный карантин.

Въезд туристам разрешен только на острова Пхукет и Самуи. Для того, чтобы попасть в Таиланд, туристам надо заранее оформить разрешение на въезд в посольстве.

До сих пор без карантина в Таиланд могли приезжать только туристы, привитые вакцинами, которые одобрены Всемирной организацией здравоохранения.

Ранее россиянам, вакцинированным «Спутником V», разрешили въезд с туристическими целями в несколько стран, включая Венгрию.

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